Pizzoli e quel retroscena: “Tonali poteva andare al Palermo, poi Cellino…”

Alessandro Pizzoli, ex capo scout del Palermo, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni della Palermo Football Conference, presso "La Braciera in Villa": oggetto di discussione anche il mancato trasferimento di Sandro Tonali in rosanero. "Tonali al Palermo? Siamo stati sfortunati, per una settimana non abbiamo chiuso. Stavamo trattando il prestito di Embalo, poi dissi a Fabio Lupo che c’era un talento nella Primavera del Brescia molto interessante. Purtroppo Sandro fece una grandissima partita contro di noi al 'Barbera' e Cellino (patron del Brescia, ndr) ci chiuse le porte", il retroscena svelato dal collaboratore di Fabio Lupo.