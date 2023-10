Pigliacelli: “Corini è una persona schietta. Se mi chiedono di battere un rigore…”

Su Corini : "È una persona molto schietta, mi dice: “Il portiere deve parare e dare sicurezza”. S o che posso dare una mano in più con i piedi e lo farò se chiamato in causa , magari con un assist".

Nel 2019 in Romania sotto la guida di Devis Mangia fu scelto come rigorista: "Tutto nasce dal fatto che la squadra aveva sbagliato diversi rigori in varie partite, quindi il mister il giorno prima della gara con la Steaua Bucarest mi dice: “Da domani li batti tu”. E davanti a 40mila persone succede che ci fischiano davvero un rigore. Lo calcio e va tutto alla perfezione. Io mi alleno sempre su tutti i fondamentali, penso che sia necessario. Anche con i piedi, perché mi diverto, pensate che lo faccio pure a casa con mio figlio. Al Palermo sarà difficile che accada, visto quanti giocatori forti abbiamo, però io intanto ne batto qualcuno in allenamento e se mi verrà chiesto, sono pronto", conclude Mirko Pigliacelli.