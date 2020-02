Pergolizzi: “Exploit under? Il merito è anche degli over. Chi andrà in campo…”

Poco più di quarantotto ore e sarà Licata-Palermo, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D-Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Dino Liotta”, il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è tornato a parlare dell’exploit degli under attualmente a disposizione dell’allenatore.

“Over e under? Il mettersi tutti in discussione in tante partite è una cosa positiva. Se i giovani stanno facendo bene è merito anche dei più grandi che danno dei consigli e servono da esempio. Per un allenatore trovare tutti pronti è solo un piacere perché vuol dire che ci siamo allenati bene sotto ogni aspetto, è normale poi che qualcuno sia scontento perché vuole trovare più spazio. Credo che lavorare sulle motivazioni dei giovani e dei calciatori esperti sia fondamentale, gli under riescono a sopperire alla loro spontaneità con il lavoro e lo spirito di sacrificio. Adesso mancano dieci partite e ripartiamo da zero, in base alla settimana di lavoro e alla condizione fisica sceglieremo chi andrà in campo. Chi starà in panchina darà ancor di più il proprio contributo”, sono state le sue parole.