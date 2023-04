Palermo, verso Parma: il ritorno di Tutino e le parole di Pecchia su Vujadin Boskov

Parma-Palermo è un match che vale tanto in ottica playoff per entrambe le squadre

“Tutino, Brunori, i playoff. Tra Parma e il Palermo spunta anche Boskov”. Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta della Sport che punta i riflettori sul prossimo match che vedrà impegnati i ragazzi di Eugenio Corini in quel dell'Ennio Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia.

Probabili Formazioni Parma-Palermo — La sfida tra crociati e rosanero vale un crocevia stagionale in chiave playoff. Le due squadre sono state costruite per poter entrare all'interno del treno delle prime otto della categoria. Al momento la formazione del capoluogo siciliano è proprio all'ottavo posto in graduatoria, a quota 42 punti. Uno in più rispetto a quella emiliana, inseguitrice numero 1 delle contendenti alla seconda fase della stagione. Quella che regalerà una terza squadra promossa in Serie A.

Parma-Palermo, Tutino torna al “Tardini”: da Pecchia a Corini, Gennaro gioca da ex… — Il pesante ko rimediato in quel di Como, ha mosso nuovamente le acque in casa Parma. La squadra di Pecchia è tra le più attrezzate del torneo, presentando una rosa composta da giocatori del calibro di: Gianluigi Buffon, Franco Vazquez, Dennis Man e Roberto Inglese. Nonostante la cessione di Roberto Tutino, direzione Palermo a gennaio, il club crociato non ha perso lo status di big, dunque a partire dal match delle ore 14.00 di oggi sarà fondamentale tornare a raccogliere punti, soprattutto per Ansaldi e compagni.

Alla vigilia del match tra il club emiliano e quello targato City Football Group, il tecnico Fabio Pecchia ha fatto riferimento a Vujadin Boskov. L'ex tecnico di Real Madrid, Sampdoria e Perugia ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio sia per i risultati ottenuti in panchina sia per le sue massime che sono rimaste nella storia. Da “Rigore è quando arbitro fischia” a Gullit descritto come un “cervo che esce foresta”. Di seguito le parole del mister del Parma:

La squadra deve soltanto scendere in campo e giocare per vincere. Senza pensare da quello che potrà essere il 19 maggio. Senza calcoli. Solo un allenatore ho avuto che poteva fare delle tabelle: nostre e degli avversari. Lo faceva in modo straordinario ed era Vujadin Boskov. Io non le faccio.