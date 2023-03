Parma-Palermo, Tutino torna al “Tardini”: da Pecchia a Corini, Gennaro gioca da ex…

Non solo Vazquez, anche Tutino giocherà da ex il big match di Serie B

Di Davide Raja

Come un segno del destino, Gennaro Tutino fa ritorno a Parma proprio nel suo momento di forma migliore, fresco di una splendida prestazione offerta in casa contro il Modena nella trentesima di campionato di Serie B in cui il numero 7 del Palermo ha siglato la propria prima rete in maglia rosanero con un destro secco dal limite dell’area, oltre che ad aver confezionato un assist al bacio per la zuccata vincente di Aurelio.

L’ex Cosenza aveva già giocato da titolare nelle ultime uscite dei rosa, sempre affiancando il capitano Matteo Brunori ma mai era stato chiamato in causa dal primo minuto in assenza del bomber italo-brasiliano. La grande prova offerta contro i “canarini” con ogni probabilità, confermerà la presenza da titolare del classe ’96 che dunque farà ritorno al “Tardini”, stavolta da protagonista sul fronte opposto. Un confronto tra due compagini ambiziose che metterà in risalto le superbe qualità tecniche anche di un altro ex di giornata, ovvero Franco Vazquez, pronto a riscattarsi anche da prestazione non all'altezza della sua fama nella gara d'andata al "Renzo Barbera".

Un rapporto mai effettivamente decollato con i ducali, con cui Tutino è riuscito comunque a siglare cinque reti nella passata stagione, giocando prevalentemente nella sua posizione preferita di prima punta. Tuttavia, nella successiva annata, ovvero la prima parte di quella attuale, l'attaccante napoletano era stato schierato spesso da mister Fabio Pecchia come laterale alto del 4-2-3-1, un ruolo non esattamente congeniale allo stesso Tutino, come da lui dichiarato in conferenza stampa. Una prestazione incolore anche nella sfida d'andata del "Renzo Barbera" tra Palermo e Parma, con un'unica occasione per quello che allora era il numero 11 dei crociati. Bruciato in velocità Ivan Marconi, difensore rosanero autore del gol vittoria del match, Tutino si stava presentando a tu per tu con il portiere Mirko Pigliacelli, quando è arrivato come un treno alla sinistra dell'attaccante Ales Mateju, rapido a chiudere la diagonale e neutralizzare la minaccia con perfetto tempismo.

Esattamente un girone dopo, le due squadre si ritrovano di fronte. Due piazze da Serie A, dal blasone conclamato che ha poco a che vedere con la cadetteria. La maglia di Gennaro Tutino è cambiata ma non si può dire lo stesso per le sue ambizioni. L'esigenza di "cambiare aria" ed il desiderio di sposare un nuovo progetto, ritagliandosi nuovamente un ruolo da protagonista in un ruolo a lui più congeniale, hanno spinto l'attaccante ad entrare nel club appartenente alla "galassia" City Football Group. Nessuna effettiva voglia di rivalsa contro il suo ex Parma, bensì di imporsi in questa nuova realtà e di indossare la casacca rosanero anche nella prossima annata, con l'obiettivo del riscatto automatico da parte del Palermo del suo intero cartellino in caso di promozione in massima serie dei siciliani.