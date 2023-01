Tutino: “Volevo fortemente il Palermo, Vazquez me ne ha parlato bene. Brunori bomber”

Parola a Gennaro Tutino . Il nuovo attaccante del Palermo , prelevato nell'attuale sessione di calciomercato invernale dal Parma , è intervenuto in sede di conferenza stampa di presentazione in quel del Renzo Barbera. Di seguito le sue parole:

" Esordio con vittoria? Partendo dalla gara con Bari credo di essere stato fortunato perché sono entrato in un momento in cui la squadra stava già spingendo al massimo. Ho contribuito con quel liscio ma poi Ivan l'ha spinta dentro. La scelta di Palermo? Avevo intenzione di andare via da Parma per diversi motivi, ma quando si è presentata l'occasione di Palermo ho detto al mio agente di fare il più presto possibile perché volevo fortemente venire a Palermo."

"Brunori è il nostro bomber ed è un esempio da seguire per voglia e fame che mette in campo. A Parma stavo giocando spesso ultimamente. La mia è stata più una questione tattica, volevo giocate nel mio ruolo, io sono una seconda punta. Quando mi ha chiamato il direttore sportivo Rinaudo non ho esitato un attimo. Rapporto con Vazquez? Quando ha saputo della possibilità di poter venire io al Palermo mi ha parlato della quanto bene si sia trovato lui qui. Stulac? Ho giocato con lui ad Empoli, ma non ho ancora avuto modo di potermi allenare adesso con lui qui per i suoi problemi fisici. Ho trovato in gruppo molto solido"