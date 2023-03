Palermo, a Parma come comparse: Tutino e soci al “Tardini” per la rivalsa

Da Tutino a Broh: sono diversi gli ex che sfideranno il Parma da avversari

Mediagol ⚽️

"A Parma come comparse: Tutino e soci per la rivalsa". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Sabato 1 aprile, allo Stadio "Ennio Tardini", la squadra di Eugenio Corini affronterà gli uomini di Fabio Pecchia nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Non una partita come le altre per Gennaro Tutino, che ha lasciato Parma ed il Parma nel corso della sessione invernale di calciomercato proprio per approdare nel capoluogo siciliano. Ma non è l'unico rosanero ad aver indossato la maglia gialloblù nel corso della sua carriera.

"A guidare questo gruppo di delusi è Tutino [...] il numero 7 era arrivato in Emilia nell’estate 2021 ed era considerato, insieme a Buffon e Vazquez, il colpo per tornare subito in A dopo il fallimentare ultimo posto della stagione precedente". Non un'esperienza andata secondo le aspettative. "Altrettanto amara l’esperienza parmense di Stulac", prosegue il noto quotidiano. Il centrocampista del Palermo, attualmente fermo ai box, ha giocato in Emilia nella stagione 2018-19, prima di trasferirsi all'Empoli, di cui è diventato un punto fermo.

Ma non solo; "Parma-Palermo sarà soprattutto la partita di Broh, che nella città emiliana è nato e con la Primavera crociata ha trascorso otto anni, togliendosi anche la soddisfazione di esordire in A nel 2015. Purtroppo per lui lo scenario circostante era surreale: i gravi problemi economici della società portarono a un inevitabile fallimento", si legge. Infine, "curioso il caso di Pigliacelli e Brunori". Entrambi in passato di proprietà del Parma, non hanno mai avuto la chance di giocare, girati in prestito in altre realtà.