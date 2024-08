Palermo, verso il Parma: seduta a Veronello per i rosanero. Il report

È ripresa nella giornata di oggi la preparazione della squadra di Alessio Dionisi in vista dell’esordio in Coppa Italia.

È ripresa oggi pomeriggio al centro sportivo Veronello Resort di Calmasino (VR) la preparazione del Palermo allenato da Alessio Dionisi in vista della sfida di Coppa Italia Frecciarossa contro il Parma, in programma domenica 11 agosto alle ore 18:30 allo Stadio “Ennio Tardini”. Dopo un avviamento motorio e tecnico - informa il club di viale del Fante - i rosanero hanno effettuato un’esercitazione sul possesso palla 10 vs 10, una partita a campo ridotto e un lavoro metabolico.