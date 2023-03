Palermo, squalifica Corini: il club fa ricorso, attesa per il giudice

Il club di viale del Fante ha presentato ricorso dopo la squalifica comminata a Eugenio Corini a seguito di un diverbio con Gorini in Cittadella-Palermo . L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" si sofferma sulla nota vicenda con il giudice sportivo che ha sanzionato per due giornate l'allenatore rosanero "per avere, al 42’ del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressioni offensive all’allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al quarto ufficiale", si legge.

Alla base del ricorso del Palermo ci sarebbe la disparità di trattamento col tecnico dei veneti, Gorini, squalificato per una sola giornata e la stessa motivazione data dal giudice sportivo. Corini – infatti – in conferenza stampa pre Modena ha affermato di non aver rivolto nessuna parola ingiuriosa nei confronti del quarto uomo, ma di aver solo discusso animatamente con l'allenatore del Cittadella Gorini. L'esito del ricorso potrebbe già arrivare in data odierna.