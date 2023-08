PALERMO, SOLERI RINNOVA FINO AL 2026: “FIERO DI QUESTO TRAGUARDO”

"Sono fiero per questo traguardo raggiunto - ha dichiarato il numero 27 rosanero -. Ringrazio il Palermo e il City Football Group per la fiducia che voglio continuare a ripagare in campo. Con questa gloriosa maglia ho già vissuto grandi emozioni, ma sono certo che le soddisfazioni più belle debbano ancora arrivare. Voglio condividere questa gioia con i nostri tifosi, il loro affetto nei miei confronti è incredibile, meritano davvero il meglio possibile".

Come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di Mediagol.it, l'accordo prevede l'adeguamento dell'ingaggio dell'attaccante in linea con i parametri standard del nuovo ed ambizioso corso targato City Football Group. Incremento della parte fissa integrato da una serie di bonus legati ad obiettivi individuali, numero di gol realizzati, e collettivi, subordinati ad un'eventuale promozione in Serie A della squadra di Eugenio Corini. Il ragazzo, dunque, proseguirà la sua avventura professionale in maglia rosanero dopo essere stato al centro di numerosi potenziali intrecci in chiave calciomercato.