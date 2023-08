Palermo, sindaco Lagalla: “Ci meritiamo la Serie A. Calciomercato? Mi auguro che…”

Il Sindaco di Palermo si sofferma sulla stagione dei rosanero in Serie B che sta per cominciare con la sfida di Bari.

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Livesicilia in cui ha espresso un parere sulle potenzialità della formazione allenata da mister Eugenio Corini in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie B che si aprirà questo venerdì 18 agosto con la sfida a Bari.

“Quella che sta per iniziare sarà sicuramente una stagione nella quale le aspettative della piazza si alzeranno. La gente si aspetta molto e ha ragione. Dopo l’anno di consolidamento, i propositi della società sono chiari: puntare ai primi quattro posti in campionato e alla promozione in Serie A. L’auspicio è che questo progetto si avveri, perché ce lo meritiamo. Calciomercato? Rispetto alla scorsa stagione, la squadra è stata sicuramente rafforzata. Sui giornali ho letto nomi interessanti, ma mi auguro che possa arrivare ancora qualche giocatore per completare la rosa“.