Palermo, senti Zenga: “Desplanches tra i migliori giovani in Serie B e fa panchina”

L'ex allenatore del Palermo si sofferma anche sui big tra i pali a disposizione di Spalletti tra cui Donnarumma, Vicario, Meret e Provedel.

Mediagol ⚽️

Walter Zenga, ex allenatore di Palermo e Catania tra le altre, nonché storico ex portiere dell'Inter, è stato intervistato dal Corriere dello Sport, e si è soffermato in particolare sugli estremi difensori di talento di cui dispone l'Italia.

"Spalletti, dove pesca, tira su bene. La preoccupazione nasce dal fatto che in Serie B i giovani di prospettiva sono tre o quattro. Dico Gagno, Fulignati, Pizzignacco.Desplanches fa panchina a Palermo. Sui miei profili social pubblico ogni settimana le dieci migliori parate della Serie D. I talenti esistono, basta andarli a cercare. Quel campionato va studiato: Boloca e Messias, che vidi arrivare al Crotone, giocavano in D".

Puntare su Donnarumma per l’Europeo 2024 - "Siamo a dicembre, la nazionale si ritroverà a marzo, lo staff e Spalletti avranno tempo per valutare ogni aspetto e arrivare all’Europeo con le idee chiare. Oggi non vedo un cambio. Mi sembra che Donnarumma in Nazionale, se guardiamo le prestazioni, abbia fatto il suo. Ha commesso qualche errore nel club. Le valutazioni a giugno toccheranno a Luciano".

Su Vicario, tra le rivelazioni di questo Tottenham - "Vive per il calcio, a Venezia lavorava per migliorarsi. La mentalità lo ha portato verso i grandi palcoscenici, lo vedo così anche oggi nelle interviste, nei messaggi che mi scrive. Stessa attenzione di allora. La Premier non lo ha cambiato. Continuerà a crescere, farà esperienza".

Su Meret e Provedel - "Hanno già giocato in Champions, non è un aspetto da sottovalutare. Qualsiasi cosa dovesse capitare, l’uno o l’altro non cambia. Del portiere del Napoli mi piace il modo di essere glaciale, distaccato. Non significa mancanza di personalità. Provedel si è rivelato un po’ come Thuram all’Inter che pensava di aver preso la riserva di Lukaku... Ivan era arrivato per fare il secondo e invece ha dimostrato quanto vale. Lo conosco dai tempi di Empoli, è migliorato anno dopo anno. I tre o quattro portieri della Nazionale sono questi, non penso ci possano essere cambiamenti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.