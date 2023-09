Palermo, senti Saric: “Mio obiettivo la Serie A, ci vuole qualcuno che creda in te”

«Ritorno dalla C alla B? Sono sceso in C dicendo “Devo dimostrare di essere il più forte” quindi il mio ritorno in B è stato una conferma al mio pensiero. Ho fatto adesso tre anni di B e ancora di più penso “Non sono più forte” e posso fare ancora di più. Ritornare in B è stata la conferma delle qualità che ho e che posso fare ancora tanto in carriera. Tra 5 mi vedo ancora nel calcio e in serie A. Come obiettivo ho quello di arrivare sicuramente in Serie A e per arrivarci ci vogliono mille cose, doti, talento, fortuna, qualcuno che creda in te, però la speranza è quella e dipende da me. A fine carriera? Ho passione in tutti gli sport, mi sono formato a pari passo anche nelle arti marziali. Sicuramente quel tipo di sport mi ha dato tanta disciplina, anche in un combattimento fisico c’è una forma di rispetto e di disciplina, limiti che non devi superare».