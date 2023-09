Palermo, senti Godeas: “Dispiaciuto per il risultato di Venezia. Brunori in serata”

Un'analisi sulla partita della formazione di mister Vanoli - "Ho visto una squadra ancora alla ricerca della giusta alchimia, con grande potenziale anche in Busio ad esempio, magari sarebbe servita la “sana ignoranza” di un Lucioni. Il Palermo ha vinto poi grazie al miglior impatto avuto dai giocatori entrati in corsa, vedi Mancuso, a me Pierini piace ma non ha inciso. Ecco, magari per permettersi sempre insieme e non a spot Pohjanpalo-Gytkjaer sarebbe servito un sostituto di scorta con le loro caratteristiche"