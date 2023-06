Palermo, Rinaudo punta Ceccaroni: richieste Venezia e tempistiche trattativa

"L’arrivo di Lucioni non chiude affatto quello che è il mercato in entrata del Palermo sotto il punto di vista del reparto difensivo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulle operazioni in entrata del club di viale del Fante.

Nel dettaglio, il Palermo sta provando ad accelerare per Pietro Ceccaroni del Venezia. Difensore classe 1995 che andrebbe a implementare esperienza e carisma in un reparto che nella scorsa stagione ha avuto non poche difficoltà nei momenti cruciali delle partite. "I colloqui con il Venezia sono appena iniziati e si dovrà capire quale può essere la soluzione migliore per far sì che tutte le parti restino soddisfatte", si legge sul Gds. Nel dettaglio il club lagunare non abbasserà la pretese, in virtù del fatto che Ceccaroni ha un contratto in scadenza nel 2027. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...