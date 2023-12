Palermo, Petrachi: “Con club forte si pensa che vincere sia formalità, ma non è così”

Le dichiarazioni rilasciate da Gianluca Petrachi, direttore sportivo tra i più apprezzati dopo le esperienze con Torino e Roma.

"Il Palermo si è strutturato molto, è diventato un club forte", così Gianluca Petrachi ex direttore sportivo di Torino e Roma. L'esperto dirigente classe 1969 ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Tmw. Tra gli argomenti affrontati il momento negativo del Palermo di Corini: "Quando ti ritrovi un club così prestigioso e una società forte pensi che vincere sia una formalità, ma non è così semplice. Sicuramente qualcosa non è andata per il verso giusto, ma aspetterei prima di dare giudizi definitivi”.

Sul campionato di Serie B: "La matricola Catanzaro è tra le espressioni più belle, va a giocarsela dappertutto proponendo un bel calcio. Complimenti a Vivarini. Il Parma investe da anni, il Presidente Krause ha fatto investimenti che non si vedono neanche in A: la piazza merita il palcoscenico migliore, spero riesca a centrare l’obiettivo".

Sul Napoli: "Perdere gli artefici della squadra che vince dopo tanti anni un campionato, quindi allenatore e direttore, non è semplice per nessuno. Vengono a mancare delle certezze. Lo spogliatoio probabilmente ha accusato il colpo. Impattare nello spogliatoio dopo l’anno scorso sarebbe stato complicato per qualunque allenatore. Non so che proposte nuove abbia voluto portare Garcia ma non gli butterei la croce addosso. Mazzarri conosce bene piazza e proprietà, si sta giocando le sue carte al meglio”.

L'Inter e la corsa Scudetto: "Per organico è la squadra favorita. Uscito Lukaku, Thuram è stata una scommessa vinta. Il fatto che siano arrivati Carlos Augusto e Frattesi - tra i migliori dello scorso campionato - e non sono titolari la dice lunga sulla qualità della rosa".

Chiosa di Petrachi sul proprio futuro: "Sono certamente carico e pronto a rientrare. Ma devo avere gli strumenti giusti per poterlo fare. La gente che si occupa di mercato conosce il mio modo di lavorare. Ho avuto due richieste dalla B l’anno scorso e non le ho accettate. Bisogna anche capire di cosa si parla. Mi auguro che possa presentarsi qualcosa di ambizioso. La speranza è di ritrovare qualcosa che mi entusiasmi. Spesso si parla poco di calcio e molto di finanza. E a me piace parlare di calcio".

