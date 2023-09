PALERMO, OGGI DOPPIA SEDUTA A TORRETTA: IL REPORT

Il Palermo, domenica scorsa ha vinto al Renzo Barbera contro la Feralpisalò per tre reti a zero. La squadra di Eugenio Corini prosegue il suo lavoro, anche durante la sosta delle nazionali, per farsi trovare nelle migliori condizioni per il match esterno di Ascoli. Di seguito, il report diramato dalla società di Viale del Fante: