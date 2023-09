Latina, l’ex Palermo Fella: “Sono stati due anni difficili, qui con tranquillità”

La torre Mastroianni sfrutta a dovere le tue caratteristiche? "Con Mastroianni mi sto trovando bene in attacco, ma come con tutti, siamo tutti diversi come attaccanti ci dobbiamo conoscere ancora meglio e sfruttare le nostre caratteristiche”.

Credevi all'impresa di Avellino? "Credevo nella vittoria di Avellino, ero convinto, quando giochi così facendo una prestazione di squadra puoi battere tutti".

In doppia cifra è un po' che non arrivi, ci sono le potenzialità per farlo qui a Latina? "Sono stati due anni difficili per me dopo Avellino, tra Palermo e Monopoli. A Palermo ho avuto una pubalgia che ho portato avanti per tutta la stagione che è stata quella della promozione in B. C'è stata anche una mancanza di fiducia in me. Sono venuto qui con una mentalità diversa, voglio fare bene, mi piace ciò che chiede il mister. Riesco a esprimermi al meglio e speriamo di continuare”.

Conosci bene il campionato, ti sei tolto molte soddisfazioni, il fatto di non avere grande peso come squadra può aiutare? "Qui non abbiamo il peso di vincere per forza ed arrivare primi, dobbiamo giocare con tranquillità”.

Come possiamo emergere nel campionato? "Dobbiamo essere spensierati, come siamo andati ad Avellino non ho avuto preoccupazione nel corso della partita eravamo spensierati e concentrati".

Speri di partire titolare con 4 attaccanti simili? Come vivi la situazione? “Spero di partire titolare poi decide il mister. Chiunque vuole giocare ma nello stesso tempo dobbiamo viverla con tranquillità. Come ha dimostrato anche Luca (Fabrizi n.d.r.) si può essere determinati partendo anche dalla panchina".

