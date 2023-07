Palermo, mercato da completare: Verre-Samp, dubbi a sinistra e capitolo uscite

Due giorni di pausa per i rosanero, ma il mercato resta più rovente che mai. Alla rosa di Eugenio Corini mancano alcuni tasselli, che il binomio dirigenziale formato da Rinaudo e Bigon sta cercando di inserire. Primo fra tutti Valerio Verre . Il centrocampista, reduce da una buona stagione con il Palermo , è tornato alla Sampdoria proprietaria del suo cartellino. Come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", i blucerchiati sono proprietari del cartellino e in ritiro mister Pirlo cerca di ritagliargli un ruolo da protagonista, anche se “il richiamo dei colori rosanero potrebbe farlo vacillare", scrive il quotidiano.

Altro obbiettivo della dirigenza rosanero è sicuramente un laterale sinistro. Anche nell'amichevole di ieri è stato schierato Pietro Ceccaroni per far rifiatare Aurelio, l'unico terzino di ruolo attualmente in rosa. Tanti nomi ma poche trattive concrete. Vivo l'interesse per Corrado e Beruatto: sondaggio per il primo, il secondo ha un costo di 4 milioni che è ritenuto al momento troppo alto. In stand-by invece lo juventino Frabotta, così come Di Chiara.