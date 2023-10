Palermo-Lecco, GdS: “Le matricole portano bene, caccia ad un doppio tris”

"Si va a caccia del tris". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Lecco , in scena alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo la vittoria conquistata nella giornata di ieri dal Parma sul campo dell' Ascoli , "il Palermo non vuol perdere tempo e soprattutto terreno. [...] Per far sì che la corsa continui e che il Palermo resti agganciato alla capolista, bisogna avere la meglio sui nerazzurri e Corini conta anche sulla tradizione favorevole nei precedenti stagionali con le neopromosse", si legge.

Fin qui, infatti, i rosanero vantano "un ottimo approccio contro le squadre promosse dalla Serie C, che hanno portato bene e soprattutto punti alla causa rosanero". Il Palermo, nel dettaglio, ha già battuto in questa stagione la Reggiana di Alessandro Nesta in trasferta grazie alle reti di Lucioni, Segre e Soleri. Un successo seguito dai tre punti conquistati al "Barbera" ai danni della Feralpisalò. "Anche in quell’occasione, il Palermo ha messo in mostra tutto quello che è il suo potenziale vincendo 3-0 contro i malcapitati lombardi che si sono dovuti arrendere alle reti di Insigne, Stulac e Di Francesco", ricorda il noto quotidiano.