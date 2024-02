PALERMO, LA ROSA AL COMPLETO DOPO LA SESSIONE DI CALCIOMERCATO

Il Palermo ha chiuso il suo calciomercato con tre colpi importanti. Da Filippo Ranocchia in zona nevralgica, prelevato a titolo definitivo dalla Juventus, a SalimDiakité, jolly difensivo della Ternana. Botto finale che porta il nome di Chaka Traorè dal Milan, in prestito con diritto di riscatto. Salutano, invece, Nicola Valente (direzione Padova in C) e AlesMateju, trasferitosi allo Spezia (impelagato nella lotta per non retrocedere in cadetteria. Di seguito, la rosa ufficiale che disputerà la restante parte del campionato di Serie B, che chiamerà la squadra di Eugenio Corini a recitare un ruolo da protagonista.