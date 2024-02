Corini: “Traoré al Palermo? Dico tutto. Diakité per sostituire Mateju. Di Mariano…”

"Diakité è stato acquistato con l'idea di sostituire Mateju per fare il laterale di destra. Può fare anche il centrale ma è stato acquistato per fare quella posizione. Ranocchia? Ho sentito che era il momento giusto per farlo partire dall'inizio e ha fatto una partita importante. Fisicamente sta bene, è un titolare come lo sono tutti ma per domani ha grandi possibilità di partire dall'inizio. Trattativa avviata con Traoré, non è ufficiale ma come ben sapete è ben avviata. Manca solo qualche passaggio burocratico. Sul mercato di gennaio una chiosa la faremo la prossima settimana. Sono contento dei due ragazzi ufficializzati, da ventidue giocatori diventeremo ventitré se dovesse definirsi l'operazione Traoré. C'è competizione interna e qualità, abbiamo l'ambizione di fare un grande campionato. Valuto tante cose, come stanno individualmente e come è la strategia da andare ad adottare per la partita. L'aspetto della fase difensiva era importante andare a capire come metterci un tampone e contro il Catanzaro abbiamo fatto una fase di non possesso importante. Abbiamo preso pochissimi tiri in porta e per definire questo aspetto ho bisogno di certe caratteristiche. Di Mariano lavora bene in raccordo, per questo la scelta di farlo partire dal primo minuto a Catanzaro".