Palermo, Insigne verso la panchina: Corini pensa a Valente e Mancuso. Di Mariano…

Il Palermo si prepara alla sfida di domenica contro il Cittadella , in programma domani alle 16.15 al Barbera. La squadra rosanero è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Brescia , che ha permesso alla squadra siciliana di consolidare la terza posizione in classifica. Per la gara contro i veneti, il tecnico Eugenio Corini deve ancora decidere le fasce offensive. In avanti, il capitano Brunori è inamovibile, mentre sulla destra Valente potrebbe vincere il ballottaggio con Insigne . Sulla sinistra, invece, Mancuso è favorito su Di Mariano , che è reduce da un infortunio.

Valente ha disputato una buona partita contro il Brescia, sia in fase difensiva che offensiva. Il giocatore ex Carrarese è stato sempre attento in marcatura e ha fornito l'assist per il gol vittoria di Coulibaly. Insigne, invece, ha avuto tanto spazio in stagione, ma non è riuscito a incidere come nelle precedenti annate. Mancuso è stato titolare contro il Brescia, finendo per essere sostituito da Di Mariano nel secondo tempo. Il giocatore ex Como ha un buon rapporto con Brunori e può essere pericoloso negli ultimi metri, in zona finalizzazione. Di Mariano, invece, è reduce da un periodo travagliato e non ha ancora recuperato al 100%.