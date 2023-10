Palermo, il calendario diventa un alleato: quattro gare su cinque al “Renzo Barbera”

Dopo aver giocato prevalentemente in trasferta in questa Serie B, il Palermo è pronto a godersi il vantaggio del pubblico di casa.

Ben cinque, invece, gli impegni in trasferta dei siciliani che però sono pronti a godersi lo spettacolo dei match casalinghi con al seguito una fantastica cornice di pubblico che sta accompagnando i rosa in questo cammino. "Al rientro dall’ultima sosta per le nazionali, il Palermo ha giocato 5 partite: Ascoli, Cosenza, Venezia, Sudtirol e Modena. Bottino: 12 punti, frutto di 4 vittorie e una sola sconfitta. Di queste 5 partite, due sono state giocate in casa e tre in trasferta", sottolinea il quotidiano.