Palermo, GdS: “Vittoria e rilancio o nuova crisi, bivio rosa che sfidano lo Spezia”

Il Palermo si trova di fronte a una svolta cruciale: una vittoria contro lo Spezia significherebbe consolidare il sesto posto e ottenere fiducia per il finale di stagione. L'allenatore Mignani cerca il riscatto e si trova di fronte a un avversario tosto. L'articolo sottolinea come i tifosi stiano gradualmente convincendosi che questa squadra non riuscirebbe a cambiare neanche con Pep Guardiola. Tuttavia, il Palermo deve dimostrare a se stesso che la stagione non è finita e che può nascondere le criticità dell'organico facendo più attenzione e apportando alcune variazioni tattiche. Una possibile soluzione potrebbe essere inserire Di Francesco a supporto di Brunori, da seconda punta o secondo trequartista, considerando anche il ritorno in campo di Ranocchia. Mignani vuole insistere con la difesa a tre, convinto che sia importante non subire gol, soprattutto contro il peggiore attacco del campionato. Anche un pareggio sarebbe accettabile per non compromettere la fiducia rimasta, ma non sarà facile perché lo Spezia si gioca una parte importante della salvezza.