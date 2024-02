Palermo, GdS: “Segre il nuovo leader, City Group prepara il rinnovo del contratto”

Sette gol e prestazioni sempre di alto livello: Jacopo Segre è diventato uno dei leader del Palermo, sia per le sue qualità tecniche che per la grinta e la tenacia dimostrate in campo. Non è un caso che, nelle ultime 9 gare, non sia mai stato sostituito. A gennaio, diverse squadre di Serie A, tra cui la Salernitana, hanno fatto offerte per Segre, ma il Palermo ha rifiutato categoricamente di avviare qualsiasi trattativa. Il club rosanero considera il giocatore imprescindibile per la lotta alla promozione e non è disposto a cederlo. Il contratto di Segre scade nel 2025, ma il Palermo è già al lavoro per rinnovarlo e adeguarlo alle sue prestazioni. Il valore di mercato del giocatore è cresciuto considerevolmente: si stima che oggi si aggiri intorno ai 4-5 milioni di euro. Un centrocampista prolifico: Segre è il centrocampista che ha realizzato più gol in Serie B, con 7 reti all'attivo. Minaccia addirittura la leadership di Brunori, capocannoniere della squadra con 8 gol. L'ex Torino ha avuto un inizio di stagione difficile, rimanendo spesso in panchina. Tuttavia, con il passare del tempo, ha conquistato il posto da titolare e si è affermato come uno dei giocatori più importanti del club di Viale del Fante. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea la crescita di Segre e l'importanza del suo ruolo all'interno della squadra. Il giocatore è diventato un punto di riferimento per il Palermo e la sua grinta e il suo senso del gol sono armi preziose nella lotta per la promozione in Serie A. Il City Group vuole blindare Segre e il rinnovo del contratto è una priorità per la società. Il giocatore ha dimostrato il suo valore e la sua crescita e il club rosanero vuole tenerlo stretto per puntare alla promozione in Serie A.