Palermo, Gds: “Mancuso, asso di Corini. Zampata ad Ascoli, quel gol alla Juventus…”

Esperienza, qualità e risolutezza in the box. Leonardo Mancuso costituisce una risorsa preziosissima per il roster offensivo del palermo di Eugenio Corini. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sui primi passi in rosanero dell'attaccante ex Empoli, match-winner nella trasferta di sabato scorso contro l'Ascoli di Viali. Una zampata ferale, quasi in spaccata, con rapacità e reattività lodevoli, sulla palla vagante nei pressi della linea di porta dopo la spizzata velenosa di Ceccaroni a correggere il corner calciato da Di Mariano. Nel cuore del recupero Mancuso ha sbrogliato una matassa complicata, regalando tre punti pesantissimi al Palermo e rischiarando un inizio di stagione piuttosto tormentato sul piano personale. Un brutto infortunio alla caviglia in ritiro gli ha tarpato le ali e complicato il percorso alla ricerca della migliore condizione psicofisica in vista dell'avvio del campionato di Serie B 2023-2024. Circostanza che lo ha costretto a partire indietro nelle gerarchie tecniche di Corini ed a remare forte per collezionare e capitalizzare al meglio scampoli di minutaggio. Determinazione ed applicazione mentale non fanno certo difetto al jolly offensivo ex Como, che in Serie B ha collezionato un considerevole numero di stagioni e presenze, gonfiando sistematicamente le reti avversarie. Elemento duttile sul piano tattico, impiegabile da estremo di un tridente offensivo, ma anche da terminale offensivo centrale o seconda punta a sostegno di un centravanti classico. Un vero e proprio asso nella manica per Corini, da giocarsi magari a gara in corso per allargare le maglie della difesa avversaria, sparigliare le carte e piazzare la stoccate vincente, proprio come accaduto al "Del Duca" di Ascoli. Il tecnico l'ha sempre indicato in sede di conferenza stampa come una risorsa di primo piano a cui attingere per il reparto avanzato delle sua squadra. Versatilità, conoscenza profonda della serie cadetta, prolificità e professionalità hanno convinto Rinaudo a puntare su di lui. Il noto quotidiano regionale ripercorre alcuni momenti top della carriera intensa ed articolata dell'ex Como: le triplette con la maglia del Pescara a Spezia e Salernitana, i gol con la maglia dell'Empoli e la rete che consentì ai toscani di ottenere una storica vittoria allo Stadium contro la Juventus.