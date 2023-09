Corini: “Mancuso fondamentale, i subentrati sono decisivi. Brunori…”

"Mancuso? Giocatori come lui sono fondamentali”. Lo ha detto Eugenio Corini, intervenuto in mixed zone al termine della sfida contro l’Ascoli, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Del Duca”. Una gara equilibrata decisa in extremis proprio dal numero 7 rosanero Leonardo Mancuso.

“Quest'anno ancor di più il livello si è alzato e prepararsi adeguatamente è una loro responsabilità. I subentrati sono decisivi, è un aspetto di rilievo. Quando devi vincere le partite l'equilibrio è fondamentale - ha proseguito il tecnico del Palermo -. Giusto premiare la fase difensiva oggi che inizia da Brunori. Oggi l'abbiamo preparata per tagliare linee di passaggio fastidiose e sono felice di come si è sviluppata la gara. Abbiamo l'ambizione di lottare per qualcosa di importante. Bisogna costruire le premesse per far gol, l'abbiamo trovato in una situazione provata in allenamento. Il rigorista era Brunori perché aveva preso il pallone prima della revisione al VAR? Eh, chissà, magari l'aveva fatto per finta!".