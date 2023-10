Palermo, Gds: “Corini sistemi qualcosa o la A sarà chimera. Insigne-Di Francesco…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'inatteso flop del Palermo di Corini contro il Lecco al Barbera. Rosanero che hanno stentato non poco dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: un solo punto racimolato in due turni casalinghi consecutivi contro lo Spezia e la matricola lombarda ultima in classifica. C'è chiaramente qualcosa da rivedere, e bisognerà farlo tenendo mente lucida e nervi saldi per gestire e superare quello che è il primo vero momento no della stagione. L'approfondimento pubblicato sul noto quotidiano regionale sottolinea come già nel match contro i liguri, in cui la prodezza in extremis di Stulac ha evitato la sconfitta, era scattato un campanello d'allarme. La continuazione ieri sera al Barbera contro il Lecco, con la differenza che nessuno è riuscito a mettere una pezza al risultato come nella gara precedente. Non si discutono volontà, generosità e applicazione massima delle prestazioni rosanero, ieri due traverse ed i miracoli del portiere avversario hanno certamente avuto un peso, ma non possono diventare un alibi. Per vincere non bastano le fiammate ma servono organizzazione e gioco. Giocatori come Insigne e Di Francesco stanno dato poco o niente, la tenuta difensiva, fiore all'occhiello dell'avvio di stagione, sta venendo meno in queste ultime partite. Urge una profonda riflessione che coinvolga anche Corini per trovare soluzioni efficaci e sistemare qualcosa, non servono i processi ma bisogna capire cosa non va e cambiare velocemente passo al Barbera. In caso contrario la conquista della Serie A, anche per questa stagione, potrebbe restare una chimera.