Lecco, Bonazzoli: “Ci godiamo il momento. Fortuna con le due traverse? Rispondo così”

La squadra di Corini cade al “Renzo Barbera” contro il Lecco , difronte ad oltre venticinque mila spettatori. L’ultima in classifica, dopo il successo contro il Pisa, conquista tre preziosi punti in terra siciliana che gli permettono di volare al terzultimo posto. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico bluceleste, Emiliano Bonazzoli, intervenuto in conferenza stampa.

"Fortuna con le due traverse? Dopo Ascoli dicevo che la fortuna non speri che arrivi, te la vai a cercare. Siamo stati bravissimi a contenere gli attacchi del Palermo. Ci godiamo questo momento, i ragazzi se lo meritano per quanto visto in campo. Settimana fatta in modo esemplare e con la mentalità giusta. Avevamo voglia di fare una partita di contenimento ma giocando quando si poteva. Melgrati ha fatto grandissime parate, complimenti. Abbiamo chiuso le linee di passaggio a centrocampo e siamo stati bravi ad offendere con le ripartenze. Il Palermo cerca di portare tanti giocatori in area. Abbiamo gente di gamba, veloce ma c'è stato qualche momento in cui abbiamo mantenuto un fraseggio per far sbollire gli attacchi del Palermo. Bravi a leggere la partita e a leggere i momenti giusti. Bravi a ripartire dalla fascia lasciata libera dal terzino e poi punti il difensore, poi siamo stati bravi a crederci fino in fondo".