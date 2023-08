Palermo, Gds: “Corini sfrutta il jolly Ceccaroni sul binario mancino. A Cagliari…”

Di necessità virtù. Il vuoto nel ruolo di terzino sinistro, con il solo Aurelio interprete naturale e specialista in quella posizione, ha costretto Corini a trovare soluzioni alternative nel corso del ritiro estivo svolto dal Palermo in Trentino. La ricerca di un profilo di livello che funga da esterno basso sul binario mancino in sede di calciomercato prosegue ma, intanto, il tecnico rosanero ha apprezzato duttilità e senso tattico di Pietro Ceccaroni. L'ex Venezia, come sottolinea l'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, è giunto alla corte di Corini per comporre con Fabio Lucioni una coppia di centrali difensivi di esperienza e personalità. Un tandem di spessore e notevole caratura complessiva per la categoria, fortemente voluto da management ed area tecnica per blindare il reparto arretrato. Tuttavia, la partenza di Sala ed il sovraccarico muscolare di Aurelio hanno consacrato Ceccaroni terzino sinistro ad interim in questa pre-season ed il calciatore si è adattato con risultati soddisfacenti. Prestazioni solide ed intraprendenti nel corso delle amichevoli, equilinrio in entrambe le fasi di gioco ed un gol nell'ultimo test disputato dai rosa allo stadio "Briamasco" contro il Trento. Visto la perdurante emergenza in quella zona di campo, in attesa di un nuovo tassello da incastonare del mosaico dal calciomercato, Ceccaroni sarà utilizzato da stantuffo basso sul binario mancino anche nel primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia. Impegno probante per il calciatore che, in un ruolo che non glie è proprio, dovrà affrontare avversari del calibro di Zappa e Nandez sulla propria corsia di pertinenza. All'Unipol Domus Arena, Eugenio Corini farà ancora leva su duttilità ed intelligenza tattica di Ceccaroni, terzino ancora per una notte in attesa di tornare baluardo al centro della retroguardia rosanero.