Palermo, Gds: “Corini, ritmo da Serie A e numeri da record. Parma di Pecchia…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla partenza sprint del Palermo di Corini in campionato. La strada verso la promozione è ancora lunga e tortuosa, come conferma la storia di questo campionato. La scorsa stagione, nell'analogo frangente, la coppia formata da Brai e Reggina guidava la classifica con diciotto punti in otto gare disputate. Nessuna delle due compagini è poi riuscita a compiere il salto di categoria a fine campionato, anche se la formazione d Mignani ha visto infrangersi il sogno a pochi istanti dal traguardo nella finale di ritorno dei palyoff al San Nicola contro il Cagliari di Ranieri. Tuttavia, lo score le prestazioni del Palermo di Corini autorizzano ambizioni ed ottimismo, in ragione di compattezza, identità e qualità mostrate dai rosanero in questa prima parte di torneo cadetto. Dopo il pari in doppia superiorità numerica per quasi un tempo all'esordio esterno contro il Bari, la striscia di risultati inanellata dal Palermo è davvero impressionante. Sei vittorie nelle ultime sette gare, un percorso tracimante con l'unico ed isolato intermezzo dello stop interno contro il Cosenza di Caserta. Quattro vittorie consecutive in trasferta, quattordici gol all'attivo ed appena quattro subiti. Terzo migliore attacco del campionato, solo Parma e Catanzaro hanno fin qui fatto meglio di Brunori e compagni ma avendo giocato una gara in più. Il Brescia ha incassato meno reti del Palermo, ma ha ovviamente tre match da recuperare, di cui uno proprio al Barbera contro la squadra di Corini il prossimo otto novembre. Media punti verrtiginosa e ritmo promozione per la compagine rosanero: Corini ha totalizzato fin qui 2,37 punti a partita facendo meglio anche dei tecnici che in passato avevano conquistato la Serie A sulla panchina del Palermo. Nelle prime otto gare del 2003-2004 i punti dei rosa erano 15 (media 1.87), mentre nel 2013-201414 appena 11 (1,37), anche se in quest’ultimo caso Iachini, subentrato a Gattuso, fu capace di conquistarne 75 nei restanti trenta match di campionato.