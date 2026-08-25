Di Nicholas Barone

Il Palermo inizia la sua nuova stagione con una vittoria. Basta la rete di Johnsen al quarto minuto per blindare il risultato e portare a casa i primi tre punti. I rosanero affrontano la nuova annata con un'idea di gioco differente, voglia di utilizzare il pallone e pressing a tutto campo, ma non sempre questi nuovi dogmi sono stati rispettati.

GLI ASPETTI POSITIVI

La squadra di Inzaghi ha mostrato voglia di costruire dal basso, prendendosi anche qualche rischio, e coraggio nel primo terzo di campo. Questo ha creato situazione di grande superiorità negli ultimi metri, ma ha anche portato ad errori che potevano costare caro: la strada, su quest'aspetto, è comunque ben tracciata. I rosa hanno dimostrato, inoltre, come l'idea negli ultimi trenta metri sia quella di non buttare il pallone a casaccio, sensazione abbastanza ricorrente lo scorso anno, ma di sfruttare l'enorme qualità della squadra per avvolgere l'avversario, con gli esterni in costante dialogo con terzini e trequartista. Non può passare inosservata nemmeno la fase difensiva della squadra che, seppur con un avversario non irresistibile, ha retto non dandoagli attaccanti avversari la possibilità di sfondare, eccetto nell'occasione del palo di Patanè. Infine, la gestione del recupero è stata perfetta.

GLI ASPETTI NEGATIVI

I rosanero, nonostante la vittoria, dovranno lavorare tanto su alcuni aspetti della gara. Il primo sicuramente riguarda la brutta fase finale della gara, con la squadra che sembrava aver tirato il fiato dopo il 60', avendo perso anche brillantezza nei suoi uomini migliori, da Hernani a Johnsen. Qualche errore di troppo ha poi pesato nell'economia della gara, sia singolo che di atteggiamento: tra il gol dell'1-0 e il cooling break la sensazione è che gli avversari abbiano preso troppo spazio. Molto bene nella seconda parte di primo tempo, ma quel frangente di gara avrebbe potuto rovinare i piani dei rosanero. In conclusione, la squadra di Inzaghi dovrà lavorare sul chiudere in anticipo le gare: sfortuna in alcune situazioni, ma tenere in bilico il risultato rischia di far perdere punti preziosissimi per l'obiettivo promozione.

Una squadra, insomma, che è cambiata nelle idee ma che soffre ancora di difetti da limare. Il tempo, chiaramente, è dalla parte dei rosa, che hanno comunque strappato i tre punti alla prima gara con una prestazione che ha evidenziato i pregi del nuovo sistema di gioco.