Perin, visite mediche e firma sul triennale

Ilha iniziato nel migliore dei modi il campionato, conquistando i primi tre punti contro lae mantenendo la porta inviolata dopo il successo in Coppa Italia contro il. Una partenza positiva per la squadra di, che adesso può concentrarsi anche sulle ultime operazioni di mercato. Il reparto che necessitava di un intervento più urgente è stato sistemato con l'arrivo di, mentre il direttore sportivocontinua a lavorare soprattutto sul fronte offensivo e sulle uscite.Il colpo più importante delle ultime ore è. Il portiere, 33 anni, è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del. L'operazione con laè stata definita, dopo una trattativa che inizialmente sembrava più onerosa per il club rosanero.

Secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, la Juventus aveva inizialmente richiesto circa 500 mila euro più un bonus da 1,5 milioni in caso di promozione in Serie A. La richiesta è stata poi abbassata, anche grazie alla mediazione dell'agente Alessandro Lucci, permettendo alle parti di trovare la quadra.

Il Palermo ha invece raggiunto un accordo con il giocatore sulla base di un contratto triennale. Perin avrebbe sposato il progetto rosanero, convinto dalla possibilità di avere un ruolo da protagonista e di tornare a giocare con continuità dopo l'esperienza alla Juventus. Giornale di Sicilia sottolinea proprio come l'operazione non rappresenti una semplice soluzione d'emergenza dopo l'infortunio di Jesse Joronen, ma un investimento su un portiere di esperienza e affidabilità.

Anche il Corriere dello Sport conferma i dettagli dell'operazione: visite mediche a Verona nella giornata di oggi, poi arrivo a Palermo in serata e firma sul contratto triennale. L'ingaggio sarà vicino ai 2 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport aggiunge che, una volta completati gli ultimi passaggi burocratici, Perin potrebbe già essere disponibile per la trasferta di domenica ad Arezzo, prendendo il posto di Fortin.

Shpendi resta l'obiettivo per l'attacco

Sistemata la porta,può ora concentrarsi sul reparto offensivo. Il nome principale resta quello di, attaccante del

La trattativa, però, non è ancora entrata nella fase decisiva. Il Giornale di Sicilia racconta di un possibile scambio tra Brunori e Shpendi, con l'inserimento nella discussione anche di Alexis Blin. La situazione resta complessa perché bisogna trovare un'intesa sulle valutazioni dei giocatori, sulla formula dell'operazione e sulla gestione dei rispettivi ingaggi.

Il Corriere dello Sport conferma che l'operazione Shpendi è destinata a rimanere in piedi, anche perché il classe 2003 rappresenta un profilo particolarmente interessante per il Palermo. Il direttore sportivo rosanero, dopo aver chiuso per Perin, potrà dedicarsi proprio alla trattativa con il Cesena.

Nel frattempo, sul fronte Brunori, la situazione si è evoluta. Il Modena sta provando a inserirsi con decisione nella corsa all'attaccante rosanero, puntando su un'operazione in prestito. Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti sono molto vicine e la destinazione più probabile per Brunori è diventata proprio il Modena.

Il Corriere dello Sport conferma lo sprint dei gialloblù, sottolineando come Brunori sia ormai fuori dal progetto tecnico del Palermo, così come Blin e Buttaro. Resta comunque in corsa anche il Cesena, che potrebbe provare a inserire Shpendi nell'operazione.

Blin verso l'addio, Thorsby possibile soluzione

Tra le situazioni da definire c'è anche quella di. Il centrocampista francese potrebbe lasciare ile, secondo il Corriere dello Sport, per lui c'è proprio un'idea

Il suo eventuale addio potrebbe contribuire ad alleggerire l'organico e, contemporaneamente, aprire spazio per un nuovo innesto a centrocampo. Il nome indicato dal Giornale di Sicilia è quello di Morten Thorsby, centrocampista della Cremonese, che potrebbe diventare un'opzione qualora dovesse partire uno tra Gyasi e Le Douaron.

La situazione dipenderà quindi dalle uscite delle prossime giornate. Osti è chiamato a completare un lavoro di sfoltimento della rosa che potrebbe coinvolgere uno o più giocatori.

Le altre uscite: Gyasi e Le Douaron

Ilcontinua infatti a lavorare anche sul fronte delle cessioni. Il Giornale di Sicilia riferisce della possibilità che uno, o più, trapossano lasciare il club in questi ultimi giorni di mercato.

Le eventuali partenze avranno un peso anche sulle successive operazioni in entrata. In particolare, l'uscita di uno tra Gyasi e Le Douaron potrebbe consentire al Palermo di aggiungere un altro giocatore over, con la possibilità di intervenire soprattutto a centrocampo oppure in attacco.

Proprio davanti resta vivo anche il nome dello spagnolo Almena, già seguito dal club rosanero.

Brunori-Modena, Cesena sempre sullo sfondo

Il futuro diresta dunque uno dei principali nodi del mercato del. Ilè diventato la pista più concreta, mentre ilcontinua a lavorare sull'ipotesi di uno scambio con

La situazione potrebbe quindi sbloccarsi attraverso un intreccio di operazioni: da una parte l'uscita di Brunori, dall'altra l'eventuale arrivo di Shpendi, con Blin che potrebbe essere coinvolto nelle discussioni con il club romagnolo.

Il mercato del Palermo, dunque, non si ferma dopo il colpo Perin. Il portiere è ormai a un passo dall'ufficialità, ma nelle ultime ore della sessione estiva Osti dovrà ancora risolvere diversi incastri tra attacco, centrocampo e uscite. L'obiettivo resta quello di consegnare a Inzaghi una rosa il più possibile completa per affrontare una stagione con ambizioni di promozione in Serie A.