Sampdoria, assalto a Calò. Pierini resta un obiettivo

La prima giornata diha già dato le prime indicazioni sul campo, ma il mercato continua a tenere banco. A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, diverse società sono ancora alla ricerca degli ultimi rinforzi per completare le proprie rose. Tra attaccanti, centrocampisti e occasioni last minute, sono numerose le trattative che possono cambiare volto alle squadre cadette. Ecco le principali novità riportate da Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport.Lavuole rinforzare il centrocampo e ha individuato indelil principale obiettivo per la mediana. La pista viene definita, con i blucerchiati pronti a tentare l'assalto al regista prima della fine del mercato. La squadra di, infatti, ha bisogno di almeno un paio di innesti in mezzo al campo.

Tuttosport racconta di una Sampdoria intenzionata a intervenire anche in attacco. Rimane viva la pista Nicholas Pierini del Sassuolo, che rappresenterebbe un ritorno gradito in blucerchiato. Oltre all'esterno, però, serve anche una prima punta.

Tra i nomi valutati c'è Gabriele Artistico, rientrato alla Lazio dopo il prestito allo Spezia. La Samp, inoltre, continua a guardare a Cristian Shpendi, anche se la concorrenza è forte e il Cesena non sembra intenzionato a privarsene facilmente. Tuttosport.

Cesena, non solo Shpendi: occhi su Blin e Bohinen

Ilè al lavoro su più fronti. A centrocampo il club romagnolo ha messo nel mirino, giocatore del, con il nodo dell'ingaggio ancora da risolvere. La notizia è riportata anche da La Gazzetta dello Sport, che indica il Cesena tra le possibili destinazioni per il francese.

Sempre per la mediana, il Cesena ha avviato i contatti per Emil Bohinen del Venezia. Il centrocampista norvegese, reduce dalla vittoria del campionato con i lagunari, non rientrerebbe nei piani di Stroppa per la stagione in Serie A. Tuttosport e Corriere dello Sport.

Il club romagnolo deve inoltre valutare la situazione di Salvatore Esposito, per il quale si sarebbe mosso lo stesso Cesena. L'operazione, però, viene considerata complessa, anche alla luce dell'importanza del centrocampista per la Sampdoria. Tuttosport.

Juve Stabia, Di Nardo è sempre più vicino

Laè pronta a piazzare un colpo importante in attacco. Il club campano ha presentato un'offerta alper, mettendo sul piatto, secondo Tuttosport.

Anche La Gazzetta dello Sport conferma l'accelerata delle Vespe, parlando di un'offerta da 1,5 milioni più bonus e di fiducia per la chiusura dell'operazione.

La Juve Stabia lavora inoltre per Giuseppe Sibilli del Bari. Per il fantasista è in corso una trattativa che potrebbe coinvolgere anche Kevin Piscopo. Tuttosport.

Pisa, resta il nodo Pittarello

Ilcontinua a lavorare per, ma l'affare con ilnon è ancora arrivato alla conclusione.

Il presidente dei giallorossi Floriano Noto ha infatti definito l'offerta nerazzurra non congrua, lasciando aperta anche la possibilità che l'attaccante possa rimanere in Calabria. Tuttosport.

Anche La Gazzetta dello Sport inserisce Pittarello tra gli obiettivi del Pisa, che dopo l'arrivo di Petagna vuole comunque completare il proprio reparto offensivo.

Avellino, Fila fuori per quattro mesi: serve un attaccante

Brutte notizie per l', che dovrà tornare sul mercato dopo l'infortunio di. Gli esami hanno evidenziato una, con uno stop che potrebbe aggirarsi sui quattro mesi. La Gazzetta dello Sport.

Il club irpino è quindi costretto a cercare un nuovo centravanti. Tra le possibilità indicate da Corriere dello Sport c'è nuovamente Gabriele Artistico, sul quale però è forte anche il Padova. Per Di Nardo, invece, la concorrenza della Juve Stabia sembra essere diventata particolarmente forte.

Padova, continua la ricerca del centravanti

Ilnon ha ancora abbandonato la pistadella. I contatti proseguono e il giocatore resta uno degli obiettivi principali per l'attacco. Corriere dello Sport.

La società biancoscudata aveva inoltre messo nel mirino Stiven Shpendi dell'Empoli, ma la situazione resta complicata perché il centravanti è considerato un elemento importante dagli azzurri.

Catanzaro, stretta per Imperiale

Ilcontinua invece a lavorare per sistemare la difesa. Il direttore sportivoha messo nel mirinodella

Il difensore, che ha ancora un anno di contratto con il club toscano, sarebbe vicino alla rescissione e potrebbe quindi tornare a vestire la maglia del Catanzaro, già indossata a inizio carriera. Corriere dello Sport.

Per l'esterno di centrocampo, invece, il nome seguito è quello di Riccardo Ciervo del Sassuolo, che però ha diverse pretendenti in Serie B, tra cui proprio l'Avellino.

Le altre operazioni

Laha ufficializzato l'arrivo didallo. L'esterno destro, 30 anni, porta in Liguria una lunga esperienza in Serie B e anche una ventina di presenze in Serie A. Tuttosport.

Il Vicenza ha invece trovato il proprio secondo portiere: si tratta di Elia Tantalocchi, in arrivo dalla Sampdoria dopo una stagione da 35 presenze in Serie C con il Campobasso. Tuttosport.

Il Modena, infine, ha deciso di blindare Alessandro Sersanti. Il centrocampista, alle prese con la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro, ha ricevuto un importante attestato di fiducia con il prolungamento del contratto fino al 2029. Tuttosport e La Gazzetta dello Sport.

Nel frattempo il Bari potrebbe salutare Cavion, mentre Della Morte è sempre al centro di valutazioni di mercato. Il Brescia pensa infatti al giocatore del Vicenza, con l'ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe Vido. La Gazzetta dello Sport.