Un club di B a sorpresa avrebbe anticipato la concorrenza per l'ex capitano dei rosanero.
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Matteo Brunori, fuori rosa già da diversi mesi, è vicinissimo a trovare la nuova squadra. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Ascoli, a sorpresa, avrebbe fatto uno sprint per acquisire le prestazioni dell'attaccante del Palermo.
La società marchigiana starebbe provando a chiudere in queste ore per anticipare la concorrenza.
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