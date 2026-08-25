Un club di B a sorpresa avrebbe anticipato la concorrenza per l'ex capitano dei rosanero.

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Matteo Brunori, fuori rosa già da diversi mesi, è vicinissimo a trovare la nuova squadra. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Ascoli, a sorpresa, avrebbe fatto uno sprint per acquisire le prestazioni dell'attaccante del Palermo.

La società marchigiana starebbe provando a chiudere in queste ore per anticipare la concorrenza.

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