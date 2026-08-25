Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del, ha analizzato ai microfoni di TuttoMercatoWeb l'inizio della nuova stagione, soffermandosi anche sullae sulle ambizioni dei rosanero. Il dirigente ha sottolineato il significato dell'arrivo dia Palermo, indicando ildi Paolo Mandelli tra le squadre da tenere d'occhio e parlando anche di

Inter e Napoli sono le favorite per lo Scudetto?

"Considerato che è ancora la prima giornata di campionato, il mercato è aperto e le rose non sono definite, ci possono essere anche delle sorprese. L'Inter però si è confermata, il Napoli si è dimostrato concreto e sono le due squadre che si contenderanno lo Scudetto."

Che Roma ha visto?

"Impressionante. Con un Dybala incontenibile che, se dovesse reggere così tutto il campionato, potrebbe inserirsi nella lotta alle primissime posizioni."

Che mercato si aspetta da qui alla fine?

"La Juve deve ancora intervenire su qualcosa, il Milan, pur avendo fatto degli acquisti importanti e avendo un allenatore con idee chiare, è ancora una squadra indefinita. Tutti faranno ancora qualcosa, anche se gli ultimi giorni di mercato non sono certo i più propizi."

E la Serie B?

"Riuscire a portare Perin al Barbera dimostra la volontà della proprietà di andare in Serie A. Pisa e Verona rimangono due antagoniste valide, ma vedo bene il Modena di Galloppa, che è un tecnico di avvenire, e certamente Brunori potrebbe essere la ciliegina sulla torta, un terminale offensivo in una squadra che ha già un'identità."