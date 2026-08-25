È fatta per Brunori all’Ascoli: ecco con quale formula l’ex capitano rosanero si trasferirà in bianconero.
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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe ormai chiusa la trattativa che porterà Matteo Brunori all'Ascoli.
La società marchigiana avrebbe trovato l'accordo definitivo con il Palermo nelle scorse ore e Brunori dovrebbe trasferirsi in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ex capitano dei rosanero sarebbe già atteso in città domani.
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