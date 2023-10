Palermo, Corriere dello Sport: “Henderson, qualità totale. Gol e plus per Corini…”

Il sinistro al volo, splendido per coordinazione e qualità balistica, di Liam Hendesron, che ha sbloccato il match tra Modena e Palermo, ha scritto una significativa pagina di storia. L'ex Lecce ed Empoli è stato infatti il primo calciatore scozzese di ogni tempo a firmare un gol con la maglia rosanero. Armonia e qualità d'esecuzione di prim'ordine, per una prodezza che ha indirizzato il match del Braglia e creato le premesse ideali per l'ennesima vittoria in trasferta della squadra di Corini. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull'importanza del centrocampista nello scacchiere del tecnico di Bagnolo Mella, che ne conosceva perfettamente attitudini e qualità per averlo già allenato tre stagioni addietro a Lecce. Esperienza, personalità e qualità per il numero cinquantatré, che ha già dato un saggio del contributo che è in grado di fornire alla formazione siciliana in questo primo scorcio di stagione. Al Braglia una prova maiuscola, gara di sostanza, sagacia e straordinaria qualità sul piano squisitamente tecnico e calcistico. Un delizioso assist no-look nel primo tempo che ha liberato Brunori solo davanti a Gagno, in occasione della traversa colpita dal capitano, un lavoro prezioso di cucitura e tessitura in costruzione, ferocia e reattività in pressione sulla sfera con annessi palloni recuperati in mezzo al campo. Prestazione intensa e totale, un fraseggio sinergico e proficuo con Lund e Di Francesco sulla catena di sinistra, verticalizzazioni dosate per premiare sovrapposizioni e tagli interni dell'ex Hacken. Mezzala offensiva, talvolta trequartista incursore, un centrocampista duttile e completo, dotato di pregiata tecnica individuale, intelligenza calcistica, dinamismo e versatilità non comune in zona nevralgica. Il 4-3-3 di Corini a Modena è spesso divenuto un 4-2-3-1 con Gomes e Coulibaly interni e lui più alto a sostegno quasi di Brunori. Promozione in Serie A conquistata col Verona, una serie di titoli a livello giovanile conquistati con la prestigiosa maglia del Celtic e quello spirito anglosassone che lo fa amare profondamente dalla tifoseria. Henderson è certamente tra i tanti valori aggiunti ed elementi di categoria superiore che alimentano cifra tecnica e di personalità del Palermo edizione 2023-2024.