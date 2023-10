Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Catanzaro da favola. E’ un Palermo da A”

"Golivier". Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. Riflettori puntati sulla vittoria conquistata dal Milan di Stefano Pioli ai danni del Genoa fra le mura dello Stadio "Luigi Ferraris" e sul pareggio per 2-2 tra Inter e Bologna. "Pioli sbanca Marassi e manda a -2 l'Inter. Pulisic segna e Giroud para: il Milan allunga. I rossoneri primi in classifica da soli con il francese il porta: 'Come un gol'. A Inzaghi non bastano Acerbi e Lautaro", sottolinea il noto quotidiano.