Palermo, Gds: “Henderson undicesimo marcatore, score esterno da record per Corini…”

La cooperativa del gol amplia ulteriormente la lista dei suoi componenti. Liam Henderson, con lo splendido mancino al volo che ha sbloccato il match del Braglia, si laurea undicesimo marcatore della stagione nella rosa a disposizione di Eugenio Corini. Palermo che colleziona punti e vittorie, mandando in rete numerosi calciatori e crescendo in modo esponenziale in termini di compattezza, identità ed autostima. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sviscera i numeri da record di Brunori e compagni, La ripartizione eterogenea e capillare delle marcature realizzate testimonia l'alta competitività dell'organico unitamente a bontà e fluidità dei meccanismi di gioco collettivi. Nessuno nell'attuale torneo cadetto è stato in grado di fare altrettanto, solo il Parma si avvicina, con nove marcatori diversi messi fin qui a referto ma con una gara disputata in più rispetto alla squadra di Corini. Numeri da capogiro anche per quanto concerne il rendimento esterno dei rosanero: poker di vittorie consecutive lontano dal Barbera, ben tredici punti totalizzati in cinque trasferte, imbattibilità salda dopo il primo scorcio del campionato cadetto. I punti totali conquistati nell'intero scorso campionato in campo esterno erano stati diciassette. Il Palermo ha già superato in poche settimane il numero di vittorie in trasferta della scorsa stagione, così come il numero di match in cui la porta di Pigliacelli è rimasta inviolata. Questo la dice lunga sulla qualità della partenza in campionato del Palermo di Eugenio Corini, che ha legittimato sul rettangolo verde le sue ambizioni di promozione. Doppio turno interno per spiccare il volo dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali: Palermo che riceverà prima lo Spezia di Alvini quindi la matricola Lecco sempre al Renzo Barbera.