La Gazzetta dello Sport: “Palermo, assalto alla vetta. Corini adesso si diverte”

"Palermo, assalto alla vetta. Corini adesso si diverte". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" (edizione Sicilia), che punta i riflettori sulla prestazione offerta dalla squadra di Eugenio Corini fra le mura dello Stadio "Alberto Braglia". Una vittoria, quella conquistata dal Palermo contro un buon Modena in dieci uomini, ottenuta grazie alle reti messe a segno da Liam Henderson e Leonardo Mancuso nel secondo tempo della gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie B . Una prova di sostanza, l'ennesima, e di assoluto cinismo per la compagine rosanero, adesso a -1 dalla vetta della classifica occupata dal Parma .

"E' finita con i giocatori del Palermo in festa sotto la curva che ospitava i quasi 3500 tifosi rosanero presenti al Braglia, senza ancora aver saputo della sconfitta delle capolista Parma, sempre più nel mirino. E forse non sarà stato nemmeno un caso che la quarta vittoria di fila in trasferta, sia stata costruita al cambio di campo dopo l’intervallo, attaccando e segnando le due reti proprio sotto la curva ospite. [...] È consapevole dell’importanza di questa vittoria mister Corini che, giustamente, guarda avanti, convinto che il suo Palermo potrà recitare un ruolo importante in questa stagione", scrive la Rosea.