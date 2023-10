Serie B, Mutti: “Palermo? Squadra ben costruita. Vi dico le mie favorite per la A”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico ex Modena e Palermo: "Per la Samp è un anno di assestamento ma non pensavo facesse questo tipo di campionato".

"È un campionato non scontato, il Napoli ha dimostrato di non dominare come l’anno scorso. Le milanesi si giocano il campionato, in questo senso l’Inter è la squadra più solida". Lo ha detto Bortolo Mutti, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'esperto allenatore originario di Trescore Balneario ex fra le altre di Palermo, Modena e Cosenza: dal campionato di Serie A, con i risultati tutt'altro che positivi ottenuti fin qui dalla Roma di José Mourinho, alle favorite deo torneo cadetto per la promozione in massima serie.

"Delude la Roma? Una delusione, perché ha fatto un mercato molto importante. Ha disatteso, come la Lazio, le aspettative. C’è tempo, ma la forbice è abbastanza ampia - ha proseguito Mutti -. In B continua a perdere terreno la Samp? Per la Samp è un anno di assestamento ma non pensavo facesse questo tipo di campionato. In B devi portare sostanza e numeri. La Samp è in un limbo, non vedo grandi scosse. Il Palermo è una squadra ben costruita, con gente vincente nel campionato. Mi sembra un organico ben costruito. Le mie favorite per la A? Il Parma e poi metto il Palermo e il Venezia. Poi la corsa si allarga anche ad altre squadre come Cremonese oppure Bari", ha concluso.

