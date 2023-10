Modena-Palermo 0-2: Henderson sblocca, Mancuso la chiude. Rosa da big al Braglia

Palermo che sbanca anche il Braglia e centra la sesta vittoria nelle ultime sette gare: qualità, solidità e cinismo contro un buon Modena. Apre Henderson, chiude Mancuso, decisivo il rosso ad Oukhadda nel primo tempo

PRIMO TEMPO - Palermo sulle ali dell'entusiasmo, forte del secondo posto in classifica e reduce da cinque vittorie nelle ultime sei partite. Modena fiero di un avvio di campionato ben oltre le aspettative, voglioso da riscattare il ko interno del turno precedente contro il Venezia di Vanoli. Match d'alta quota al "Braglia" nell anona giornata del torneo cadetto, Corini e Bianco vogliono regalarsi punti e sorriso prima della sosta per gli impegni deel Nazionali. Esodo rosanero in Emilia, oltre tremilacinquecento tifosi a spingere Brunori e compagni in questa probante trasferta al cospetto dei canarini.

Il tecnico di Bagnolo Mella propone il consueto 4-3-3 ma come sempre ribalta morfologia e composizione del suo centrocampo. Chance dal primo minuto per Coulibaly ed Henderson, con Gomes a schermare da interno la retroguardia rosanero. Pigliacelli tra i pali, Meteju e Lund esterni bassi, Lucioni e Ceccaroni tandem di centrali difensivi. Gomes, Coulibaly ed Henderson in zona nevralgica, Insigne e Di Francesco larghi nel tridente che ha in Brunori il suo terminale centrale nel roster offensivo. Compagine di Bianco propositiva e ben assemblata, Gerli, Palumbo, Manconi e Tremolada tra i profili da tenere d'occhio in casa modenese.

Ci prova il Modena: corner di Tremolada respinto da Lucioni, destro in drop alto di Palumbo. Risponde il Palermo all'ottavo minuto: cross di Lund e deviazione aerea di Di Francesco, Gagno para senza problemi. Occasionissima rosa al decimo: Insigne brekka Palumbo e premia l'inserimento di Henderson, tocco geniale di prima per Brunori che calcia a botta sicura ma centra la traversa a Gagno battuto. Bonfanti sguscia a sinistra e mette un ottimo cross per la testa di Magnino, Pigliacelli prodigioso sull'incornata del calciatore di Bianco. Episodio spartiacque al minuto ventitré: transizione di Coulibaly per Brunori, tocco di Insigne per il bomber rosa che verticalizza per Di Francesco lanciato a rete, Oukhadda lo stende platealmente e viene espulso. Modena in dieci e Bianco che corre ai ripari: dentro Cotali per Bonfanti. Brabo Gagno a deviare in corner la punizione velenosa calciata da Henderson. Palermo che prende decisamente in mano le redini del match: splendido lavoro sulla catena di sinistra ed imbucata di Henderson per l'inserimento di Lund, cross a rmorchio per Insigne che mastica la conclusione, peggio fa Coulibaly che colpisce malissimo e non riesce a ribadire in rete da due passi. Palermo che spreca un'altra grande chance per il vantaggio: Ceccaroni pesca Insigne con un cross perfetto, l'ex Frosinone stacca fuori tempo alza la mira di testa solo davanti a Gagno. Giallo per Lucioni al minuto quarantadue. Il Modena rialza la testa e sfiora il gol: stacco imperioso di Zaro e palla che sfiora il palo con Pigliacelli fuori causa. Primo tempo che si chiude in parità dopo quattro minuti di recupero.

SECONDO TEMPO - Bianco rileva subito Palumbo con Duca dopo l'intervallo. Palermo avanti con una trama da manuale: Henderson conquista una seconda palla e ispira Insigne, imbucata per il taglio di Di Francesco che gira per Brunori, sull'anticipo del difensore di casa la sfera si impenna ed Henderson calcia magnificamente al volo col mancino battendo Gagno. Tifosi tosa in visibilio e squadra di Corini che sfiora il raddoppio: cross di Di Francesco, Brunori addomestica e Insigne calcia alto con il destro. Brunori straripa fisicamente su Zaro e incrocia splendidamente col destro lambendo il palo da posizione defilata. Palermo padrone del campo, Bianco prova a scuotere i suoi con un doppio cambio: entrano Falcinelli e Riccio, escono Manconi e Tremolada. Giallo per Coulibaly. Brutta palla persa da Gomes al limite della propria area: Magnino calcia secco ma Pigiacelli para in presa bassa. Corini lancia Aurelio e Segre e Vasic per Lund Coulibaly ed Henderson. Modena che crea un'ottima occasione per il pari: Ponsi chiude al volo un bel cross da sinistra sul secondo palo ma non centra lo specchio della porta. Duca argina con un fallo da dietro la percussione di Di Francesco e prende il giallo. Corini richiama l'ex Lecce ed Insigne, dentro Mancuso e Srulac. Bianco lancia Guiebre e richiama Cotali. L'ex Monopoli vivacizza l'azione emiliana sul binario mancino, Gerli ci prova dalla media distanza ma alza la mira. Anche Guiebre prova il mancino da fuori su scarico di Falcinelli, palla alta e larga. Il Palermo si abbassa un po', ma la chiude con una ripartenza letale: Lucioni spazza l'area e Mancuso conquista la sfera con il fisico, uno-due con Brunori e diagonale perfetto che non lascia scampo a Gagno. Solidità, qualità e cinismo da grande squadra: il Palermo svanca anche il Braglia e conquista la terza vittoria consecutiva, sesta nelle ultime sette partite.

