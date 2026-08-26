Ufficiale l'arrivo di Mattia Perin in porta.
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Il Palermo ha ufficializzato l’arrivo di Mattia Perin. Il portiere, acquistato dopo l’infortunio rimediato da Jesse Joronen, lascia la Juventus dopo otto anni e, dopo quindici stagioni, torna a giocare in Serie B.
Di seguito il comunicato ufficiale della società rosanero:
IL COMUNICATOIl Palermo FC comunica di aver acquisito dalla Juventus FC le prestazioni sportive di Mattia Perin.
Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.
A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero.
Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 19:00, Mattia Perin saluterà per la prima volta i tifosi rosanero, che si raduneranno nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera.
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