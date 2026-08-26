Il mercato di Serie B entra nella sua fase decisiva, con le società impegnate negli ultimi giorni della sessione estiva per completare le rispettive rose. Tra operazioni già definite, trattative in dirittura d’arrivo e nuovi obiettivi, sono diversi i movimenti che stanno animando il campionato. Al centro delle ultime ore ci sono soprattutto gli attaccanti, ma non mancano novità anche a centrocampo e in difesa.

Brunori all’Ascoli, oggi lo sbarco

Il trasferimento di Matteo Brunori dal Palermo all’Ascoli è ormai definito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante oggi sbarcherà ad Ascoli per iniziare la sua nuova avventura. Il giocatore si trasferirà in bianconero in prestito con diritto di riscatto.

La conferma arriva anche dalla Gazzetta dello Sport, che racconta il sorpasso decisivo dell’Ascoli su Cesena e Modena. Il direttore sportivo bianconero Patti è riuscito a inserirsi nelle valutazioni della concorrenza con una proposta che ha convinto sia il Palermo sia il giocatore, ormai fuori dal progetto di Filippo Inzaghi.

Juve Stabia, Di Nardo sempre più vicino

Giornata importante anche per la Juve Stabia, che sta definendo l'arrivo di Antonio Di Nardo dal Pescara. La Gazzetta dello Sport riferisce che l'accordo tra i due club è stato definito e che si attende solamente l'ok definitivo del centravanti per chiudere l'operazione.

L'affare dovrebbe aggirarsi complessivamente sui 2 milioni di euro. Tuttosport, invece, parla di un'intesa tra le società sulla base di 1,5 milioni di euro più bonus, con un accordo ancora da trovare con il giocatore, al quale è stato proposto un contratto triennale con un ingaggio doppio rispetto a quello percepito al Pescara.

Padova, Artistico resta il primo obiettivo ma spunta Borrelli

Il Padova continua a lavorare per Gabriele Artistico, attaccante di proprietà della Lazio rientrato dal prestito allo Spezia, dove nella passata stagione ha realizzato 13 gol senza rigori.

Secondo Tuttosport, l'accordo tra Padova e Lazio è stato raggiunto, ma è il giocatore a temporeggiare, anche perché resta molto ambito sul mercato. La situazione ha spinto il club veneto a valutare un'alternativa: il piano B porta a Gennaro Borrelli, attaccante del Cagliari.

Anche la Gazzetta dello Sport conferma che il Padova continua il dialogo per Artistico, mentre Tuttosport segnala il contatto con il Cagliari per Borrelli.

Avellino, Di Paolo è ufficiale. Caccia al sostituto di Fila

L'Avellino ha intanto definito l'arrivo di Sebastiano Di Paolo, esterno offensivo mancino classe 2007 di proprietà del Cagliari. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e rappresenta il rinforzo atteso da Nesta per la fascia.

Resta aperta anche la pista Adin Licina: secondo il quotidiano, soltanto per il giovane trequartista il club biancoverde sarebbe disposto a effettuare un ulteriore investimento offensivo.

L'Avellino, però, deve fare i conti anche con l'infortunio di Daniel Fila, che ha riportato una lesione di alto grado al flessore della coscia sinistra e dovrà rimanere fuori almeno quattro mesi. Per sostituirlo, i nomi seguiti sono quelli di Pedro Mendes del Modena e Cedric Gondo, svincolato e già allenato da Nesta alla Reggiana. La Gazzetta dello Sport conferma inoltre il sondaggio per Gondo.

Cesena, Dalla Vecchia ufficiale e pressing per Bohinen

Il Cesena ha ufficializzato l'arrivo di Marco Dalla Vecchia dal Torino. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, mentre il Torino mantiene un diritto di recompra a 6 milioni. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

I romagnoli hanno inoltre ceduto Simone Pieraccini alla Salernitana in prestito secco. Per il centrocampo, però, il mercato non è ancora concluso: il nome in cima alla lista del direttore sportivo Mancini è Erik Bohinen, di proprietà del Venezia.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre che il Cesena non sembra particolarmente interessato ad Alexis Blin, proposto dal Palermo nell'ambito di una possibile operazione che coinvolgerebbe anche Cristian Shpendi e Matteo Brunori. Il nome di Bohinen resta dunque quello prioritario per la mediana.

Sampdoria, arriva Makoumbou

La Sampdoria si prepara ad accogliere Antoine Makoumbou. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista congolese dovrebbe arrivare a Genova per sottoporsi alle visite mediche. L'accordo è stato raggiunto con il Samsunspor per il classe 1998, ex Cagliari, destinato a diventare una delle possibili pedine titolari della mediana blucerchiata.

La Sampdoria continua inoltre a monitorare la situazione di Giacomo Calò, mentre in attacco si cerca una prima punta. Tra le possibilità resta Gabriele Artistico, sul quale però c'è molta concorrenza. Il club ligure valuta anche il possibile rientro di Pierini dal Sassuolo.

Carrarese, doppio obiettivo

La Carrarese insiste per Filippo Bandinelli, centrocampista dell'Empoli in scadenza nel 2027. Lo riporta Tuttosport, secondo cui il club toscano sta contemporaneamente valutando anche Ales Mateju, difensore dello Spezia retrocesso in Serie C ma con una lunga esperienza in cadetteria.

Modena, Galloppa sorride e ritrova Azzi

Sul campo, intanto, il Modena ha iniziato la stagione con una vittoria importante sul campo del Benevento. Il Corriere dello Sport sottolinea la capacità di Fabio Galloppa di cambiare la partita con le sostituzioni e di dare una nuova fisionomia alla squadra nell'ultima mezz'ora.

Contro la Cremonese, il tecnico potrà inoltre contare su due pedine in più: Paulo Azzi, tornato in campo proprio a Benevento dopo quattro anni dall'ultima presenza con il Modena, e Lorenzo Olzer, che rientrerà dalla squalifica.

Infine, buone notizie per Alessandro Sersanti: l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro è perfettamente riuscito. Il centrocampista ha inoltre rinnovato il contratto con il Modena fino al 30 giugno 2029, con opzione per un'ulteriore stagione.

Juve Stabia, Sorace e Torrasi al Catania

La Juve Stabia ha definito anche l'arrivo del giovane esterno offensivo Alessio Sorace, classe 2008, prelevato dal Martina. Lo riporta il Corriere dello Sport, che segnala inoltre il trasferimento in uscita di Emanuele Torrasi, destinato al Catania.

Sampdoria, oltre 20 mila abbonati

Non solo mercato per la Sampdoria. Tuttosport evidenzia anche il dato relativo alla campagna abbonamenti: il club blucerchiato ha superato quota 20 mila tessere, avvicinandosi al record di 20.392 abbonamenti registrato nella passata stagione.

Un dato significativo per una società che si appresta ad affrontare il quarto campionato consecutivo in Serie B con l'obiettivo di disputare una stagione ambiziosa.

Palermo, Gabrielloni per completare l'attacco

Tra le squadre più attive in questi ultimi giorni c'è anche il Palermo. Dopo l'arrivo di Mattia Perin, il club rosanero continua a lavorare per completare l'organico con un ultimo rinforzo offensivo.

La Gazzetta dello Sport riferisce che la situazione legata a Cristian Shpendi appare sempre più complicata e che il Palermo ha quindi intensificato la ricerca di un attaccante. Il nome nuovo è quello di Alessandro Gabrielloni, di proprietà del Como e reduce dall'esperienza alla Juve Stabia. Il centravanti viene considerato una valida alternativa a Jari Pohjanpalo e nei prossimi giorni potrebbe esserci un'accelerazione nella trattativa.

Sullo sfondo rimane anche Manuel De Luca della Cremonese. Prima di procedere con un nuovo ingresso, però, il Palermo dovrà effettuare un'uscita per liberare uno slot nella lista over. Tra i possibili partenti vengono indicati Emanuel Gyasi e Jérémy Le Douaron, con quest'ultimo che potrebbe anche fare ritorno in Francia al Troyes, altro club del City Football Group.

La Gazzetta dello Sport considera inoltre Mattia Perin la ciliegina su un mercato rosanero già molto importante: il portiere, arrivato dalla Juventus con un contratto triennale, è chiamato a dare ulteriore esperienza a una squadra che, secondo il quotidiano, in questo momento parte con qualcosa in più rispetto alle altre concorrenti per la promozione.

Le altre trattative

Tra gli altri movimenti segnalati dalla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro segue Topalovic dell'Inter, mentre Iannoni del Sassuolo è nel mirino sia del Verona sia del Benevento. Il Mantova valuta invece Del Lungo dell'Atalanta, reduce dall'esperienza all'Entella, e l'olandese Gooijer, di proprietà del Pec Zwolle.

Il mercato della Serie B entra dunque nelle sue ultimissime giornate con numerose operazioni ancora da definire: dagli attaccanti cercati da Padova, Avellino, Juve Stabia e Palermo, fino ai rinforzi per centrocampo e difesa. Le prossime ore saranno decisive per completare le rose prima della chiusura della sessione.