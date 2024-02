Palermo, Gds: “Attacco rosa top, 3 gol di media al Barbera. Corini, numeri record”

Il Palermo di Corini è sbocciato. La primavera è già iniziata con diverse settimane d'anticipo. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza i numeri da record che certificano l'eccellente stato di forma della compagine rosanero, in grado di compiere dallo scorso dicembre ad oggi una scalata vertiginosa in graduatoria fino ad issarsi al terzo posto. Tredici punti nelle ultime cinque gare, cinque vittorie interne consecutive, quarantacinque gol all'attivo di cui venticinque realizzati nelle ultime dieci partite. Solidità ritrovata, al pari di ritmo, intensità e ferocia agonistica, ma soprattutto uno straordinario potenziale offensivo che sta finalmente deflagrando sul rettangolo verde. Secondo miglior attacco del torneo cadetto, ben sedici gol messi a segno nelle cinque vittorie di fila al Barbera con una media che supera le tre reti a match. Solo il Parma ha numeri leggermente migliori, ma Brunori e compagni hanno fatto anche meglio dei ducali dal punto di vista del numero di reti segnate nelle ultime dieci sfide. Un Palermo straripante, che cresce in autostima, coesione e condizione psicofisica, una squadra vorace ed elettrica, che sembra credere fortemente nel perseguimento dell'obiettivo promozione. Pisa, Modena, Cremonese, Bari e Cono, queste le avversarie messe in fila al Barbera a partire da quel sedici dicembre contro i toscani. Un'escalation che, grazie anche ai punti racimolati lontano dalle mura amiche, ha condotto la squadra di Corini al terzo posto in classifica, dietro Parma e Cremonese, ad una sola lunghezza dalla formazione di Stroppa che sarà proprio la prossima avversaria allo Zini. Un cambio di mentalità e filosofia calcistica attuato nel frangente più critico della stagione, una svolta offensiva nata dalla consapevolezza che bisognava rischiare qualcosa in più per provare a centrare un filotto di vittorie e recuperare il terreno perduto rispetto alle dirette concorrenti per la promozione. Detto, fatto. Il Palermo, dopo aver superato di slancio il Como, si appresta a disputare un altro big match allo Zini di Cremona, in cui un altro risultato positivo potrebbe davvero schiudere prospettive molto interessanti in chiave promozione diretta in Serie A.