Gazzetta: “Palermo bello da impazzire. Corini guarda già oltre”

"Sì, c’è anche il Palermo nella corsa alla promozione in A. Terza vittoria consecutiva e secondo posto a un punto. Un filotto che è servito quasi ad azzerare il gap. È vero, c’è ancora da aspettare Venezia-Modena di oggi, ma la possibilità di eliminare il «quasi» è già servita la prossima settimana, quando il Palermo andrà a far visita alla Cremonese, chiamata a difendere il punto di vantaggio", si legge. Se i grigiorossi vengono da due pareggi consecutivi, la squadra di Corini "arriva invece con il vento in poppa e un carico di entusiasmo che ieri ha avuto un’impennata decisa. Il crocevia contro il Como davanti a oltre 30 mila spettatori è stata la partita perfetta del Palermo sotto il piano del cinismo. [...] Corini si gode il momento ma, forse anche per un pizzico di scaramanzia, preferisce non parlare per il momento di secondo posto", conclude il noto quotidiano. Il tecnico del Palermo, infatti, tiene sempre i piedi per terra, sottolineando che "l'obiettivo è focalizzato sullo scontro diretto con la Cremonese".