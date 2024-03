Palermo, GdS: “Allarme giallo per i rosa. Ecco i diffidati per la trasferta di Pisa”

Sei giocatori del Palermo sono a rischio squalifica per la prossima partita contro la Sampdoria. Tre difensori, Nedelcearu, Ceccaroni e Lucioni, potrebbero saltare la partita se ricevessero un'altra ammonizione. L'unico difensore centrale che non è a rischio squalifica è Marconi, anche se è stato espulso nelle ultime due partite. Inoltre, tre altri giocatori, Segre, Coulibaly e Di Mariano, rischiano la squalifica per la partita contro la Sampdoria. Il Palermo dovrà fare attenzione a non commettere fallo in maniera prepotente per evitare ulteriori squalifiche. Questa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".