Palermo, GdS: “A Cremona si va verso il record di tifosi rosanero in trasferta”

L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" si sofferma sul numero di tifosi del Palermo che seguiranno in trasferta la squadra di Corini in occasione del big match contro la Cremonese di Stroppa. "Per far fronte all’ingente richiesta di biglietti la società lombarda ha infatti messo a disposizione altri 500 posti per i tifosi ospiti nel settore distinti nord dello Zini", si legge sul noto quotidiano.